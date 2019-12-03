Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)

На видео самосвал движется по переправе и притормаживает, чтобы объехать машину. В этот момент бетонные балки падают прямо перед лобовым стеклом.
По данным Пятого канала, погибших нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших – они находятся в состоянии средней тяжести.
Следователи вместе со специалистами изучают конструкцию моста. Согласно предварительной информации, есть несколько версий случившегося. Окончательные выводы станут известны позже.
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