В одном из фитнес-клубов Москвы обнаружен труп

На северо-востоке Москвы в фитнес-клубе был обнаружен труп одного из посетителей. Тело 50-летнего мужчины обнаружила сотрудница спортивного центра.
По данным сайта "Комсомольская правда", стражи порядка не выявили признаков насильственной смерти. На данный момент устанавливаются подробности случившегося.
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