В Подмосковье мошенник обманул мужчину на 6,3 миллиона рублей

Житель Московской области стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Как удалось установить следователям, местный житель пришел в пункт обмена валюты, но забыл дома паспорт. Тогда он решил попросить о помощи прохожего, у которого был при себе документ. Когда мужчина получил пакет с деньгами, то обнаружил в нем неплатежные купюры.
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