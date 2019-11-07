Под Москвой ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей

В Солнечногорском районе Подмосковья ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей. Мужчина поджидал супругу возле дома, а потом шесть раз ранил ножом.
Перед этим злоумышленник вытащил больше ста тысяч рублей из сумки пострадавшей. На крики о помощи сбежались соседи, они вызвали скорую. Женщину доставили в больницу в Химки, где ей оказали первую медицинскую помощь.
У нее нет ни российского гражданства, ни страховки, поэтому лечилась она за свой счет. Сейчас приезжая живет у знакомых и боится за себя и детей. Пострадавшая написала на мужа-тирана несколько заявлений в полицию, передает телеграм-канал Life Shot.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?