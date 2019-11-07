Жуткие кадры: в Подмосковье загорелась многоэтажка

В четверг, 7 ноября, на территории строящегося жилого комплекса "Гоголь парк" в подмосковных Люберцах случился пожар. На нижнем этаже в одной из многоэтажек загорелся утеплитель, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "Царьград". В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшеговозгорания.
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