Поездка по Москве на такси обошлась иностранцу в 41 тысячу рублей

Иностранец стал жертвой московского мошенника. Туристу пришлось заплатить за поездку на такси крупную сумму денег, сообщает РИА Новости.
Мужчина остановил автомобиль Hyundai на Краснопресненской набережной. Таксист потребовал от него 41 тысячу рублей. Отмечается, что конечная точка маршрута была в пределах Москвы.
Потерпевший обратился в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает URA.ru.
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