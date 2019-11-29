В Москве из магазина украли сигареты на сумму 200 тысяч рублей

В Москве воры забрались в магазин и похитили табачную продукцию. Предприниматель оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители приступили к розыску злоумышленников, пишет ИА "Невские новости".
В Москве воры забрались в магазин и похитили табачную продукцию. Предприниматель оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители приступили к розыску злоумышленников, пишет ИА "Невские новости".
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