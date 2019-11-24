Пилот "Аэрофлота" умер сразу после экстренной посадки самолета

Пассажирский самолет Москва – Анапа экстренно сел в Ростове-На-Дону из-за того, что второму пилоту стало плохо. Позже он скончался.
По данным телеграм-канала "Mash", командир воздушного судна связался с диспетчерами и сообщил о самочувствии напарника. Полет прервали, приземлились в аэропорту "Платов". Пилоту вызывали скорую, однако спасти его не удалось. Предварительная причина – сердечный приступ.
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