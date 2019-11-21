Взбешенный из-за пробок москвич выстрелил в таксиста из пистолета

Недовольный пробками на дороге мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Стали известны некоторые подробности инцидента.
Пострадавший рассказал, что к нему подошел некий мужчина, который начал требовать от таксиста немедленно уехать. Когда таксист вышел из машины и попытался объяснить, что не может уехать из-за пробки, злоумышленник достал газовый пистолет и выстрелил в собеседника несколько раз. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался москвич 1986 года рождения, пишет телеканал "360".
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