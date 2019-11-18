Редактор "Интерфакса" ушла в храм и пропала без вести

Редактор "Интерфакса" пропала без вести. Девушка сказала, что пойдет в церковь, и исчезла.
29-летнюю Маргариту Игнатову ищут уже больше суток. По данным телеграм-канала Life Shot, девушка вышла из дома, оставила там все документы, деньги, телефон и пошла в храм. Через несколько часов ее мама начала волноваться, стала смотреть переписки, но не нашла ни одной зацепки, где может находиться дочь. Когда Маргарита не вернулась и под вечер, женщина написала заявление в полицию.
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