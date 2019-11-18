В результате обрушения моста погиб человек

На юге Франции недалеко от Тулузы обрушился подвесной мост. В результате случившегося погиб один человек.
По данным телеканала "360", пострадали еще шестеро. Уточняется, что на мост въехал грузовой автомобиль, превышающий разрешенный лимит. За несколько секунд до ЧП мост пересек школьный автобус.
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