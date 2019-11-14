В Домодедово мужчина пытался тайно провезти браслет со 150 бриллиантами

В Домодедово таможенники обнаружили в багаже 50-летнего россиянина золотой браслет с более чем 150 бриллиантами. Украшение нашли при досмотре ручной клади.
Пассажир сообщил, что привез украшение в качестве подарка для жены. Таможенная стоимость товара превысила 1,5 миллиона рублей. Задержанному грозит уголовное дело о контрабанде, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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