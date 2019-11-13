Под Москвой годовалый ребенок выпал из окна

В подмосковном городе Домодедово годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в среду, 13 ноября, на улице Зеленой.
Малыш был экстренно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменных костей и многочисленные ушибы. Правоохранители проверяют информацию об инциденте, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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