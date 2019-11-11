Житель Забайкалья зарезал двух женщин и ранил маленького ребенка

В Забайкальском крае местный житель зарезал двух женщин и ранил годовалого сына. Злоумышленника задержали правоохранители, передает ТАСС.
ЧП случилось в селе Цокто-Хангил Агинского района. Пьяный мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на свою жену и ее сестру. Кроме того, он ранил своего маленького ребенка, сообщает "Вечерняя Москва".
От полученных травм женщины скончались на месте. Малыша удалось спасти. Сейчас ребенок находится в местной больнице. Его состояние оценивается как стабильное.
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