Один погиб: стрельба в Вашингтоне попала на видео

Американец начал пальбу по невыясненным причинам. В итоге один человек убит, а еще двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Неизвестный ни с того, ни с чего начал стрелять по соседям в вестибюле одного из жилых домов в Вашингтоне. Сперва он отстреливался снаружи, а после забарикадировался у себя в квартире. Неизвестно, по какой причине мужчина открыл огонь, однако сотрудникам полиции удалось убедить его сдаться. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает ТВ Центр.
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