Сгоревший в Москве автобус попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что от транспортного средства, объятого пламенем, поднимаются клубы темного дыма. Автобус загорелся около 08:50 мск на Красноказарменной набережной, недалеко от дома 4а. Обошлось без жертв – в салоне никого не было.
Огнем была охвачена вся машина. Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 09:08 мск, сообщает телеканал "360".
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