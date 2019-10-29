Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Thai Airways, направлявшийся из Лондона в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает агентство "Москва".
В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что на место стоянки прибыли медики. В ближайшее время пассажир будет доставлен в медицинское учреждение.
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