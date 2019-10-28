Есть пострадавшие: на юге Франции пожилой мужчина открыл стрельбу

В понедельник, 28 октября, в городе Байонна на юге Франции случилось ЧП. Пожилой мужчина открыл стрельбу возле мечети, после чего бросил в здание самодельное взрывное устройство.
Как сообщает РИА Новости, в результате два человека получили ранения. Подробности их состояния не уточняются. Злоумышленника уже задержала местная полиция. В настоящее время устанавливаются мотивы преступника.
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