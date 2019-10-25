Вандал разгромил подмосковный стадион

В подмосковном Клину мужчина разгромил футбольный стадион на улице Чайковского. Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник повредил 15 пластмассовых кресел для болельщиков и три сиденья скамейки для запасных.
Правонарушителя уже задержали полицейские. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", местного жителя отпустили под подпиской о невыезде.
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