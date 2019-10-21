Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 27

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Понедельник 21 октября
Лента новостей
10:38
"Ем все подряд!": Полежайкин из "Папиных дочек" раскрыл секрет похудения
10:19
Раскрыта истинная причина разрыва ДРСМД
09:41
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
09:18
Известный режиссер погнал в шею возлюбленную после измены с участником "Квартета И"
09:13
Объявлено о попытке захвата здания Рады в Киеве
09:07
Названа шокирующая причина расставания Глушко с любимой
08:56
"Простая колхозная баба": Разин крепко приложил зазнавшуюся Темникову
08:51
Артисты примут участие в важном футбольном матче
08:46
Звезда Голливуда вышла замуж
08:30
Талызину экстренно госпитализировали в Москве
08:16
Разведенка Бузова показала обручальное кольцо
08:13
Путина назвали самым влиятельным лидером
08:05
Шукшина не отреагировала на избиение дочери
07:41
"Надоели с этими сказками": народ пресытился Заворотнюк и ее семьей
06:35
Дерзкий Лукашенко получил болезненный удар от Путина
04:34
Очередная наложница: родившую любовницу Тимати устранят от воспитания сына
02:29
"В пакете кровь": звезда шоу "Дом-2" рассказала о страданиях после операции
23:06
"Снять юбку и вперед": 70-летняя Пугачева показала стройные ноги
20:17
"Будет потом, что обсудить": Буланову порекомендовали любителям интима за деньги
17:29
72-летняя Васильева на всю страну заявила о чудовищных избиениях
16:53
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
16:12
Кафельников сообщил о смерти известного теннисиста
15:36
"Потрепала нервы": отбившаяся от рук дочь довела Заворотнюк
14:45
Названа жуткая причина обрушения Крымского моста
14:25
"Не бойтесь, никого не пошлю": Буланова обратилась к потенциальным мужьям
13:30
"Перекачала себя": Лорак разнесли из-за увеличенных губ
12:52
Стало известно о тайной молодой любовнице Дмитрия Марьянова
12:45
"Так и живем...": сын приволок в дом к Барановской нового жильца
12:08
"За каждую букву ответили": Рудковская взорвалась после публикации откровений
11:23
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
10:51
"Психанул": державший себя в руках Лазарев резко сорвался
10:43
"Корсет надела": только родившая любовница Тимати переживает из-за фигуры
10:13
"Царство ему небесное": Пугачева всполошила народ высказыванием о сыне Собчак
08:30
Вскрылась чудовищная ложь афериста Зеленского
08:04
"Может, психануть?": 48-летняя Гришаева напугала народ странным желанием
04:22
Чеченский полицейский забил коллегу насмерть в институте МВД
02:20
Оскорбившего Путина журналиста доставили на допрос
00:11
"Сепар по Аляске": Собчак жестко подставили под удар спецслужб США
22:17
"Мы под шумок": Меладзе оштутился за грубое нарушение ПДД на "Майбахе"
20:16
Закисшего Зеленского пригласили в Россию на чемпионат по поеданию шаурмы
18:07
"Подарю полтора размера": Рудковская пожаловалась на большую грудь
17:02
"Тайное желание одно": Многодетная Порошина поделилась сокровенным
16:10
"Синяя пластом лежала": знаменитая актриса пережила тяжелое отравление
15:26
Избили перед перед смертью?: Озвучена новая версия мучительной гибели Марьянова
14:44
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
14:40
"Иногда ты находишь мужчину мечты": Чехова опубликовала нежное признание
13:56
Брошенная на произвол судьбы 84-летняя сестра рассекретила богатства Алибасова
13:38
Симоньян в третий раз стала матерью
13:26
"Это был сущий ад": Стало известно о тайных фобиях Заворотнюк
13:20
"Как белка в колесе": Лукашенко поплакался на усталость от президентства
13:00
Володин призвал укреплять сотрудничество парламентов России и Таджикистана
12:28
Жених сбежал?: В Сети гадают о причинах депрессии у Волочковой
12:14
Грудь расплющило: свадебное платье изуродовало Дженнифер Лопес
11:27
Как сорит деньгами молодая пассия обнищавшего Петросяна
11:14
"Я жутко стеснялась": Бледанс показала свое настоящее лицо
10:42
Пересмешнику Зеленскому предложили убить Путина
10:32
Володин обсудил с Рахмоном борьбу с терроризмом
10:08
Екатерина Гордон разбилась в жуткой аварии
08:14
Гороскоп на неделю
06:03
"Момент уже упущен": почему Кожевникова отказывается от официального брака
04:29
Допустивший серьезную ошибку Трамп стал посмешищем (видео)
02:37
"Голые" фото известной певицы слили в Сеть
00:21
"Мамина копия": Юлия Меньшова порадовала россиян возрастными морщинами
21:49
Макрон вынес суровый вердикт после бегства Трампа
21:37
Постельное фото Ходченковой с известным актером стало сенсацией
21:17
Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
21:07
Тимати и Решетову заподозрили в обмане из-за снимков из роддома
20:50
"Широкозадая трамвайная хамка": Собчак крепко приложили за жажду уважения
20:45
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
20:32
Жену Валерия Тодоровского засняли в больнице с большим животом
20:13
"Женщина – огонь!": сексапильную Климову в халате на голое тело искупали в комплиментах
20:13
Стало известно об угрозах советнику Трампа в Киеве
20:11
В Петербурге неизвестный похитил у подростка iPhone
19:41
Бросившая мужа Шурыгина укатила отдыхать с богатым любовником
19:30
Школьник попал под колеса автомобиля в Ижевске
19:16
"Я тебя ненавижу": стершая ноги в кровь Топурия отомстила приятелю
18:44
"Ужас какой-то": Пугачеву распекли за странную наружность
18:17
Сам себя назначит? Объявлено о должности Лукашенко после отставки
18:16
Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию Белохвостиковой
18:07
После шпионского скандала Соловьев позвал американцев в Россию
18:01
Под Петербургом мужчина забил отца до смерти
17:49
"Куда летит моя жизнь": Лорак о разводе с мужем и новом любовнике
17:34
"В стране решаются проблемы": большинство россиян доверяют Путину
17:17
"Как жестоко она пострадала": друг посмеялся над наказанием оскандалившейся Бочкаревой
17:13
Податливый Зеленский вляпался в чудовищный гей-скандал
17:06
"Это что за клоун?": нелепую Стефанию Маликову подняли на смех
16:51
Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира
16:47
"Лучше помолчать": Зеленский получил внезапный удар в спину
16:35
"Крики, вопли": раскрыты сенсационные детали мучительной смерти Марьянова
16:25
Джигурда вступился за цинично затравленного друга Панина
16:18
Москвич украл 360 плиток шоколада и 100 банок кофе из магазинов
16:14
"Стало не по себе": Лукашенко хватил удар после антироссийской выходки
16:09
"Деловая колбаса": народ в восторге от дочки Утяшевой и Воли
15:57
Совет на выходные
15:51
На Украине признались в подготовке к войне с Россией
15:22
Обрек на гибель: Зеленского обвинили в страшном преступлении
15:20
В центре Ухты полицейские застрелили бегавшего по улицам медведя
15:16
"Не в первый же раз": Рудковской предложили отправить Плющенко в секс-тур
15:08
Поседевшая Алсу шокировала народ своим видом
14:52
Леди Гага верхом на мужчине свалилась со сцены (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
Екатерина Гордон разбилась в жуткой аварии
Володин обсудил с Рахмоном борьбу с терроризмом
Пересмешнику Зеленскому предложили убить Путина
Как сорит деньгами молодая пассия обнищавшего Петросяна
"Я жутко стеснялась": Бледанс показала свое настоящее лицо
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 27

прочитано 287 раз

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило о росте числа пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе. В пресс-службе ведомства рассказали, что за медицинской помощью обратились 27 человек, передает "Интерфакс".

Потерпевшие были осмотрены врачами. Девять из них отказались от госпитализации. В Курагинскую районную больницу отправили девять пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Еще девять человек доставили бортом санитарной авиации в краевую клиническую больницу в Красноярске, сообщает URA.ru.

Напомним, что 19 октября в Красноярском крае произошел прорыв пяти дамб. В результате два временных рабочих общежития оказались под водой. Погибли 15 человек, еще пять пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает "Москва 24".

Автор: 21 октября 2019, 09:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Киеве призвали оставить Донбасс с Россией
Объявлено о попытке захвата здания Рады в Киеве
Дерзкий Лукашенко получил болезненный удар от Путина
Вскрылась чудовищная ложь афериста Зеленского

Шоу-бизнес

"Ем все подряд!": Полежайкин из "Папиных дочек" раскрыл секрет похудения
Располневшего Малахова сняли с другой женщиной
"Оставьте дальнобойщикам": Собчак разнесли за жирные подмышки
Галкин выложил компромат на перекошенную Гузееву

Проишествия

Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Вскрылись подробности жуткого убийства молодой матери в Екатеринбурге
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь

Звезду жестко раскритиковали

Шоу-бизнес

"За каждую букву ответили": Рудковская взорвалась после публикации откровений

Музыкальный продюсер пригрозила журналистам
Шоу-бизнес

"Так и живем...": сын приволок в дом к Барановской нового жильца

Телеведущая в ужасе
Шоу-бизнес

"Не бойтесь, никого не пошлю": Буланова обратилась к потенциальным мужьям

Артистка ищет порядочного мужчину

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
Овечкин блеснул талантом перед сыном

Регионы

Появились подробности обрушения дома в Приморье
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru