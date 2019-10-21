Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 27

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило о росте числа пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе. В пресс-службе ведомства рассказали, что за медицинской помощью обратились 27 человек, передает "Интерфакс".
Потерпевшие были осмотрены врачами. Девять из них отказались от госпитализации. В Курагинскую районную больницу отправили девять пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Еще девять человек доставили бортом санитарной авиации в краевую клиническую больницу в Красноярске, сообщает URA.ru.
Напомним, что 19 октября в Красноярском крае произошел прорыв пяти дамб. В результате два временных рабочих общежития оказались под водой. Погибли 15 человек, еще пять пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает "Москва 24".
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