В Таиланде в ходе "зачистки" арестованы россияне

Правоохранители в Таиланде провели масштабные рейды, арестовав 382 граждан различных государств, в том числе россиян. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
По предварительной информации, основанием для задержания в большинстве случаев стало отсутствие разрешения на пребывание в стране.
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