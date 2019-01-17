В Британии арестовали "Кузьму Минина"

В Великобритании наложили арест на российский сухогруз "Кузьма Минин", передает "Царьград". Судно село на мель у юго-западных берегов острова еще в декабре 2018 года. Решение было принято из-за долгов судовладельца.
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