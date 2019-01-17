На востоке Москвы эвакуировали школу

Эвакуирована школа №2093 на улице Алексея Дикого в Москве, сообщает портал m24. По предварительной информации, сработала автоматическая пожарная сигнализация.
Из здания были выведены 120 человек. Остальные обстоятельства ЧП не уточняются.
Об этом сообщил Роспотребнадзор
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