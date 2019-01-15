В Москве насмерть замерз директор "Евросети"

Тело 29-летнего директора одного из офисов "Евросети" было найдено в лесополосе на территории Новой Москвы. Мужчина пропал без вести еще три дня назад.
Тело пропавшего нашли в районе 21 километра Киевского шоссе. Следов насильственной смерти на нем не обнаружили. По предварительным данным, мужчина замерз насмерть, пишет newizv.ru
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