Семья из трех человек остается под завалами в Шахтах

Сотрудники МЧС продолжают поисковую операцию на месте обрушения дома в Шахтах. Об этом сообщает портал m24.ru.
По последним данным, под завалами остается погребенной семья из трех человек. Все взрослые – мужчина и две женщины. Взрыв бытового газа произошел в доме рано утром в понедельник. Два человека стали жертвами ЧП, семерых удалось спасти.
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