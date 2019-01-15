Движение поездов на подтопленной ветке метро возобновлено

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.
Чиновник уточнил, что на время ЧП были запущены компенсационные маршруты. Ими воспользовались порядка 11 тысяч человек.
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