Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления

Три станции московской подземки закрыли из-за подтопления. Об этом сообщается утром во вторник в Twitter столичного метрополитена. Речь идет о станциях "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
Из-за чего возникло подтопление – не уточняется. Пассажиров Люблино-Дмитровской линии просят учитывать, что поезда ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово". Движение обещают восстановить в течение ближайших часов.
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