Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
На протяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом она заслужила популярность не только как ведущая новостей, но и как автор подкаста, посвященного лечению рака. Происходящее с ней она описывает практически в прямом эфире.
В своих выступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени, проведенном с маленьким сыном. В итоге 40-летняя телеведущая привыкла к мысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколько дней.
В обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проиграла в схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.
К сожалению, онкология на определенной стадии не щадит никого, в том числе богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарного российского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком, но болезнь взяла верх.
Последние недели жизни Иосиф Давыдович провел в Госпитале имени Бурденко. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.
Тем временем ученые ищут способы победить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, специалисты МГУ предложили новый метод таргетированной терапии. Они изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью, выяснив, какие соединения могут подавлять метастазирование.
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