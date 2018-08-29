"Съел рак": Скончался балетмейстер Гурченко

В Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет ушел из жизни танцовщик, балетмейстер и педагог Валентин Манохин. "Его съел рак кишечника. Обнаружился он довольно-таки поздно – на четвёртой стадии, когда организм в метастазах был", – цитирует портал 78.ru внучку артиста Валентину Рыжкову.

Она рассказала, что в последние годы Валентин Манохин преподавал балет в Щукинском училище, однако его сократили в связи с пенсионным возрастом. Балетмейстер известен постановкой танцев популярных советских фильмов, среди которых "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким и "Волшебный фонарь" с Людмилой Гурченко.