В Москве из окна пытались выбросить окровавленную женщину

В ночь на 4 сентября в службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина, вооруженный ножом, пытается выбросить из окна дома №17 на Очаковском шоссе на западе Москвы женщину в крови, передает телеканал "360". На место выехала скорая помощь.

Уточняется, что мужчина, в руках которого очевидцы заметили похожий на нож предмет, общественной угрозы не представлял. Подробности выясняются.