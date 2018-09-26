Королева Бельгии попала в больницу с инсультом

В одну из больниц Италии была доставлена 81-летняя королева Бельгии Паола, передает Life.ru. Сообщается, что монаршая особа находилась там на отдыхе. По предварительным данным, у нее случился инсульт. Состояние королевы оценивается как стабильное. В ближайшее время ее транспортируют в Бельгию.

Отметим, Альберт II и его супруга Паола отреклись от престола в пользу сына Филиппа еще в 2013 году. Тем не менее свои титулы они сохранили.