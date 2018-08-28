В Москве автолюбители устроили массовую бойню

Три человека пострадали и были госпитализированы поле дорожного конфликта в столице. Московские правоохранители задержали 18 человек, которые устроили потасовку со стрельбой и поножовщиной, передает телеканал "360".

В результате конфликта гражданин 25 лет получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа, 31-летний мужчина – закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаную рану живота и резаную рану локтя. Помимо этого, неизвестный гражданин был ранен из огнестрельного оружия. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Life.ru.