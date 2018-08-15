Умер знаменитый летчик-испытатель

В Центральном военном госпитале в Красногорске Московской области в возрасте 94 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, знаменитый летчик-испытатель Иван Ведерников, передает Пятый канал. После завершения войны он занимался тестированием новых боевых и гражданских самолетов в Главном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил СССР. После увольнения в запас он до 1990 года работал в Объединенном конструкторском бюро Туполева. На пенсии летчик-испытатель жил в городе Жуковский Московской области, а в 2016 году переехал в Москву.

