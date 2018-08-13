Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика

В столице произошла поножовщина, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов. Злоумышленник пытался вынести банку энергетика Strike из магазина на Волгоградском проспекте, после чего атаковал полицейского холодным оружием.

Сообщается. что сначала 30-летнего мужчину пытался остановить охранник магазина, передает newizv.ru. Затем воришка столкнулся с правоохранителем, который собирался проверить его документы. Внезапно злоумышленник достал нож и пырнул полицейского. В ответ на это он получил пулю от напарника правоохранителя. В результате стычки один из полицейских попал в реанимацию. Преступник, в свою очередь, также был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.