Британский боксер дал интервью после победы и умер

В британском городе Донкастер вскоре после победы на ринге умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт, передает РИА Новости. Спортсмен успел дать интервью и уйти в раздевалку, где ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его. Точные причины смерти устанавливаются.

Примечательно, что в своем последнем интервью Скотт Вестгарт признался, что выходит на ринг не ради славы или желания стать профессионалом мирового класса, а исключительно для развлечения. "Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", – подчеркнул боксер.

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay #StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z