В центре Москвы произошло ограбление на 10 миллионов рублей

Пятеро вооруженных грабителей похитили из кредитной организации, находящейся в Гончарном проезде в Москве, десять миллионов рублей, сообщает Пятый канал. Преступники скрылись с места преступления на автомобиле.



Сейчас на месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, отмечает сайт "Комсомольская правда". Пострадавших нет.