Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео

Пассажир авиалайнера, который разбился на днях в Южно-Африканской республике, снял катастрофу на видео. В крушении пострадали 20 человек.

Крепкие нервы оказались у оператора, который сидел напротив левого крыла самолета. Он продолжал снимать горящий двигатель до самого финала трагического полета. За кадром раздаются слова: "Становится все хуже. Все очень плохо". Экран темнеет, затем появляется задымленный салон упавшего самолета.

Пассажирский самолет разбился недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике 10 июля. В результате крушения пострадали 20 человек, двое из них погибли. Двое пилотов в коме, сообщает News.com.au.