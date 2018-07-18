Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
Крепкие нервы оказались у оператора, который сидел напротив левого крыла самолета. Он продолжал снимать горящий двигатель до самого финала трагического полета. За кадром раздаются слова: "Становится все хуже. Все очень плохо". Экран темнеет, затем появляется задымленный салон упавшего самолета.
Пассажирский самолет разбился недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике 10 июля. В результате крушения пострадали 20 человек, двое из них погибли. Двое пилотов в коме, сообщает News.com.au.
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