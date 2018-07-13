Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь

Жителя Ирана
публично выпороли за проступок, совершенный более десяти лет назад, сообщает Би-би-си. Мужчина получил 80 ударов плетью за
то, что выпил алкоголь в возрасте 14 лет.
Инцидент произошел еще в 2006 году, когда молодого человека арестовали и приговорили к наказанию. Примечательно, что выпивал он на свадьбе. Почему порку устроили спустя столько лет, не уточняется.
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