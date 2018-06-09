В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила

Премия МУЗ-ТВ Шоу "Холостяк" Прямая линия с Путиным Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Суббота 9 июня
Лента новостей
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:34
Московский театр пережил невосполнимую потерю
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:43
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:27
Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
12:37
Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
12:33
В Башкирии турист пытался сделать фото и умер
12:23
Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию
12:04
Любовница нашла мертвым известного голливудского актера
11:55
Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое
11:46
"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике
11:19
Второклассник упал с турника и умер
11:18
Россиян напугали новыми правилами призыва в армию
11:10
Онкобольной Николаев поразил худобой
10:53
В России стали чаще падать самолеты
10:38
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
10:34
"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение
10:03
В Екатеринбурге поймали убийцу трех женщин
09:50
Из лагеря на Урале госпитализированы 62 ребенка
09:36
Лера Кудрявцева впервые откровенно о беременности
09:29
Жена осталась дома: кураж Овечкина в клубе сняли на видео
09:12
Алферова высказалась о разрыве с Бероевым
08:35
Меркель отшила Трампа из-за России
08:27
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
08:27
Запад объявил об огромной победе Путина
08:07
Знаменитая теннисистка умерла от рака
22:13
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
22:11
У Зудиной возникли вопросы из-за выходки Машкова
22:00
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
21:50
Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног
21:45
Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение
21:32
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
21:21
Киру Муратову похоронили в Одессе
21:20
Порошенко плюнул на минский формат
21:13
Ребенка-инвалида лишили льгот из-за отсутствия удостоверения ветерана войны
21:05
"Меня можно поздравить": Тодоренко с большим животом сделала заявление
20:57
Живодеры в Тюмени засунули кошке чупа-чупс в задний проход
20:46
Казах попытался ввезти в Тюмень 21 тонну насвая
20:23
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
20:15
Нагиев утонул в пышной груди Семенович
19:47
Максакова бьется за миллиардное наследство убитого супруга
19:23
Володин: Интенсивность контактов Госдумы и бундестага растет
19:21
Оскандалившийся Панин обозвал Хабенского путаной
19:16
Наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке
19:15
Секс и восторг: роскошная Лобода появилась на публике впервые после родов
19:09
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
18:33
Елизавета II перенесла срочную операцию
18:11
Началова рассекретила богатого жениха
18:01
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
17:49
Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию
17:08
Машков оправдался за жуткую подставу с театром Табакова
17:03
Совет на выходные
17:00
Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018
16:54
Учитель-педофил из Удмуртии получил срок за развращение школьниц
16:30
"Не стало Леньки": умер актер из фильма "Любовь и голуби"
16:24
Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями
16:10
В Госдуме нашли компромисс в вопросе изучения родных языков
16:08
Кремль остудил пыл резко подобревшего Трампа
15:59
Януковича решили сжечь живьем
15:44
Омский студент умер на уроке физкультуры
15:40
Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе
15:12
"Мне было очень тяжело": Клявер откровенно о романе с Польной
15:02
Возмутительное видео нападения взбешенного Казаченко на молодую жену
14:49
Поргина в слезах изобличила любовницу Караченцова
14:47
Сладкоежка-медведь застрял в окне отеля (видео)
14:24
Ведущих спортивного канала раздели для Playboy
14:07
Программа реновации стартовала на северо-востоке Москвы
13:58
Крутого за долги вышвырнули из квартиры
13:55
Плеснувшего кислотой в лицо девушке отправили в тюрьму на 14 лет
13:39
Земфиру прогнали с ЧМ-2018
13:38
После смерти Табакова Машков отказался от детей
13:24
В Башкирии ветерана ВОВ выселяют из квартиры
13:06
"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
13:06
Актер Роман Мадянов встретил день рождения в реанимации
13:05
Под Волгоградом женщина на ВАЗе упала с дамбы в озеро и погибла
12:55
В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме
12:39
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь отреклась от изуродованного Галкина
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Возбужденный Киркоров набросился на Бузову без трусов
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
Поргина в слезах изобличила любовницу Караченцова
"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
Происшествия

В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила

Фото: pixabay.com
Мать пострадавшей девочки, которую маньяк ударил ножом в сердце, рассказала о стабильно тяжелом состоянии дочери. По словам женщины, они не разговаривают на тему происшествия, поскольку ребенок способен общаться лишь на отвлеченные темы.
прочитано 1060 раз

"Она пришла в себя, разговаривает, но по чуть-чуть – минут пять-десять. Она устает, хочет спать, все болит", – рассказала мать потерпевшей. Она добавила, что в данный момент ребенок в шоковом состоянии. При этом когда девочка пришла в себя, то первым делом улыбнулась, передает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки

Более того, женщина призналась, что пока не хочет спрашивать у дочери о страшном инциденте, ведь это может привести к непредвиденным последствиям. Тем не менее мать и ребенок уже разговаривают на отвлеченные темы. Пообщаться со следователем и дать первые показания девочка сможет лишь спустя какое-то время.

Напомним, 8 июня в районе Очаково в Москве мужчина напал на 11-летнюю девочку прямо на лестничной клетке подъезда. После удара ножом в сердце ребенок выжил и сейчас находится в реанимации.

Предполагаемым маньяком оказался 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин. Он был задержан в автобусе при попытке уехать в Нижний Новгород, где ранее проживал. 

Мужчина рассказал блюстителям закона, что напал на школьницу во время прогулки. Внятно объяснить свой поступок Косячкин не смог, сославшись на провалы в памяти.

Автор: Михаил Вштанов9 июня 2018, 15:14

комментарии

Политика

Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
Меркель отшила Трампа из-за России
Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию

Шоу-бизнес

Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
Молодая жена морит Краско голодом

Проишествия

Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
Украинский режиссер снял свою смерть на видео

Lifestyle

Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Шоу-бизнес

"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова

Поп-короля пора урезонить
Шоу-бизнес

"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной

Холостяк положил конец роману
Шоу-бизнес

"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике

У телеведущей сдали нервы от услышанного
Шоу-бизнес

Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию

Певица объяснила поступок

Гороскоп

Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера

Фоторепортажи

Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова

Спорт

Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение
Жена осталась дома: кураж Овечкина в клубе сняли на видео
Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018

Регионы

Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
Путин поставил на место некультурного губернатора
Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru