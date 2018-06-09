На севере Москвы из окон больницы вывалились два пациента

В одной из больниц на севере столицы случилось два ЧП. Из окна на четвертом этаже выпал 61‐летний мужчина, а спустя час из окна палаты, расположенной на втором этаже, свалилась 91‐летняя пациентка, передает "360".

Пенсионерка от полученных травм скончалась. Второй пострадавший с переломами доставлен в НИИ Склифосовского. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.