"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми

Журналистка Первого канала Галина Филоненко столкнулась с беспрецедентным хамством в столице. Когда женщина хотела пройти с детьми в автобус, водитель транспортного средства преградил им путь и спровоцировал конфликт.



Корреспондентка поделилась историей встречи с принципиальным водителем общественного транспорта на своей странице в Facebook. Она приложила к посту видеозапись с инцидентом и фотографии хама.



Дело в том, что Филоненко хотела пройти через среднюю дверь, потому что у нее в руках были два ребенка и самокаты. Водитель строго запретил ей это делать, сославшись на некий "регламент захода в общественный транспорт".

Позже выяснилось, что про самокаты в этом документе не сказано ни слова. Однако теперь детей Филоненко пугает образ "адского клоуна", который "громко кричит и ругается", передает телеканал "360".

Пользователи Сети отметили, что ситуация весьма неоднозначная. Сказать со стопроцентной уверенностью, кто прав, а кто виноват, не получится.





На опубликованных кадрах отчетливо видна попытка водителя быть "хорошим парнем" и работником, соблюдающим все правила пользования автобусом. Вот только желание соблюдать правила в этой ситуации пошло вразрез с пониманием человеческой доброты и взаимопонимания.

Филоненко получила отказ на просьбу открыть среднюю дверь автобуса. За мать с детьми заступились другие пассажиры, но попытки были тщетны.

Тогда журналистка спросила, каким образом она может пройти с вещами через турникет. Водитель лаконично ответил, что это "не его дело".

После этого журналистка посадила детей в транспорт и вышла из автобуса за самокатами. Водитель решил "помочь" ей – он взял вещи пассажирки и швырнул их в салон.

"Дети, конечно, дико перепугались, закричали, заплакали, я успокоила их кое-как и пошла сфотографировать имя водителя. Его это взбесило еще больше, он выбежал в салон, начал орать, что есть правила и он не намерен их нарушать", – рассказала корреспондентка. После отвратительной поездки она написала заявление в полицию и обратилась в Мосгортранс.

По словам Филоненко, в учреждении даже не стали ее слушать. Женщине предложили отправить претензию в электронной форме, после чего подождать 30 дней, пока рассмотрят жалобу.