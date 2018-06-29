Лучший футболист России жестоко избил жену на людях

Нападающий московского "Спартака" и игрок сборной Нидерландов Квинси Промес обвиняется в избиении супруги. Спортсмена заключили под арест.

Инцидент произошел во время отдыха семьи игрока на Ибице. В результате потасовки также пострадали очевидцы. Они вмешались в конфликт супругов и попытались остановить 26-летнего Промеса.

Форвард был арестован прибывшей по вызову испанской полицией, сообщает нидерландское издание Voetbal Primeur. На популярном молодежном курорте Квинси отдыхал вместе с другим известным голландским футболистом – Уэсли Снейдером. Однако к драке он не имеет никакого отношения.

Отметим, что в 2017 году в России Квинси Промес был признан лучшим футболистом. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 29 Май 2018 в 5:48 PDT

Футболист "Спартака" уверен, что обладает и музыкальным талантом. Он постоянно участвует в рэп-проектах. Ранее вышел новый клип, который Квинси записал совместно с голландским исполнителем Ritchy E. Трек называется Hold Up.

Ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в подмосковных Химках, где тренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт Поинт" 28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.