Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян

В спортивном мире разгорается очередной скандал. В Сеть попало видео отвратительной драки, произошедшей на новогоднем корпоративе омского хоккейного клуба "Авангард".

Нападающий Андрей Стась был избит партнером по команде Михаилом Фисенко. По некоторым данным, у спортсмена сломан нос, и для того, чтобы оказать ему помощь, сотрудникам ресторана пришлось вызвать скорую помощь. Кроме самого хоккеиста, пострадала его жена, белорусская гимнастка Валерия Стась. Девушка бросилась на защиту мужа и получила удар по лицу от защитника "Авангарда" Максима Чудинова.

В интервью порталу sport.tut.by Валерия сказала: "Я не буду отрицать факты, приведенные в материале, но и не хочу комментировать случившееся". От комментариев воздерживается и пресс-служба хоккейного клуба. "Я всякую галиматью, брехню и слухи не комментирую. Это грязные сплетни и ничто больше. Это наши внутренние дела, внутренняя кухня. Люди и так много знают, чего знать не нужно. Причем не то, как есть. Никого не интересует хоккей, строительство академии, планы. Всем нужна чья-то разбитая рожа, брехня и галиматья", – приводит телеканал "360" слова президента хоккейного клуба Владимира Шалаева.

Корпоратив омского Авангарда. Мощь русского хоккея pic.twitter.com/0nj39LOz1F — Ivan Makarov (@Ivan_Makki) 11 января 2018 г.

После этого на официальном YouTube-канале "Авангарда" появилось видео с тренировки команды перед очередной игрой. На кадрах видно, как Андрей Стась и Михаил Фисенко обмениваются приветствиями и улыбаются друг другу. Видимо, руководство клуба таким образом решило убедить поклонников, что конфликт исчерпан, а "Авангард" остается семьей. Также стало известно: после того как скандал стало невозможно игнорировать, руководство клуба провело беседу со всеми тремя участниками драки. На этом все дисциплинарные и воспитательные меры в их отношении были прекращены.