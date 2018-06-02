Москвич зверски расправился с двумя кошками: "Нечем их кормить"

34-летний житель столицы убил свою сиамскую кошку, после чего выкинул с балкона 16 этажа кота Рыжика. ЧП произошло на улице Санникова, передает РИА Новости.

Коту удалось выжить. Его с многочисленными переломами нашли соседи и доставили в ветклинику. Как установили следователи, живодер был пьян, когда устроил расправу над домашними питомцами.

Возбуждено уголовное дело. Сам москвич заявил, что потерял работу, поэтому не мог найти денег на корм коту и кошке.