Знаменитый кинопродюсер умер от кровоизлияния в мозг

Мартин
Бергман, работавший над фильмом "Лицо
со шрамом" (1983), умер на 93-м
году жизни. Как сообщает RT, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
Кинематографист продюсировал такие ленты, как "Серпико", "Собачий полдень", "Путь Карлито". Последней работой для Бергмана стал "Путь Карлито – 2: Восхождение к власти", где режиссером был его сын.
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