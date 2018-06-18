Знаменитый кинопродюсер умер от кровоизлияния в мозг

Мартин Бергман, работавший над фильмом "Лицо со шрамом" (1983), умер на 93-м году жизни. Как сообщает RT, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.



Кинематографист продюсировал такие ленты, как "Серпико", "Собачий полдень", "Путь Карлито". Последней работой для Бергмана стал "Путь Карлито – 2: Восхождение к власти", где режиссером был его сын.