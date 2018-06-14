Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
На записи с камер видно, как двое мужчин дерутся на перроне станции "Ростокино". Один из них пропускает несколько ударов и падает, а второй продолжает с ожесточением наносить ему удары по голове и туловищу ногами и руками. О состоянии пострадавшего пока не сообщается, передает портал "Вести.Ru". Кроме того, неизвестно, удалось ли задержать агрессивного драчуна.
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