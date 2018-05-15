В московском метро скончался пассажир

Очевидцы сообщили, что на станции ВДНХ Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метрополитена возле эскалатора лежит накрытый черным мешком труп. В пресс-службе УВД столичной подземки рассказали, что смерть пассажира наступила по естественным причинам, передает радиостанция "Говорит Москва". На движение поездов метро произошедшее не повлияло.