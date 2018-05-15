15-летний москвич погиб на крыше электрички

В Москве 15-летний подросток погиб, забравшись на крышу электрички. Трагедия произошла на станции Солнечная, передает РИА ФАН.
По предварительным данным, юноша, надев перчатки, через межвагонное пространство забрался на крышу электропоезда, где получил удар током. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место ЧП, однако медикам не удалось спасти подростка.
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