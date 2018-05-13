Виновником теракта в Париже назвали выходца из Чечни

В Париже в ночь на 13 мая произошел теракт. Неизвестный с ножом набросился на прохожих.
В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Нападавший был ликвидирован полицией.
По некоторым данным, преступник является выходцем из Чечни, передает местная радиостанция Europe 1. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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