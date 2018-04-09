Москвич с битой расстрелял соседку и ее сына

У подъезда дома по улице Гарибальди в Москве мужчина напал на соседку и ее 22‐летного сына и произвел несколько выстрелов. Те бросились бежать, но злоумышленник догнал своих жертв и избил бейсбольной битой, передает "360".
Пострадавшие госпитализированы. Парень находится в реанимации, у его матери диагностирована травма головы.
Власти города Солсбери планируют снести дом, в котором жил экс-полковник ГРУ
Артистка дала откровенное интервью
Бывший любовник Пугачевой усомнился в своем отцовстве
Художник оказался плодовитым во всех смыслах